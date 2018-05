O Mundo é Veggie: descobre na FNAC oito livros de receitas para vegans e vegetarianos

4 LIVROS PARA VEGETARIANOS

Cozinha Vegetariana Para Festejar

Gabriela Oliveira

Imagina que vais organizar um jantar de amigos lá em casa. Um dos convidados é vegetariano e não sabes bem o que lhe preparar. Com as sugestões de Gabriela Oliveira, isso não é problema. Aprende a descomplicar a comida vegetariana e a surpreender em qualquer ocasião com petiscos, gratinados, assados e até sobremesas! Receitas simples, mas muito saborosas e 100% vegetais!

Cozinha Vegetariana Para Bebés e Crianças

Gabriela Oliveira

Mãe de três filhos vegetarianos, a autora dedica o livro a todos os pais que queiram esclarecer dúvidas acerca da adoção deste tipo de regime nos seus filhos. Afinal, as crianças podem crescer saudáveis e felizes com uma alimentação 100% vegetariana? Que cuidados devem existir? Quais são os riscos e benefícios? Além da resposta a estas e outras questões, o livro contém 150 receitas ilustradas e adequadas às diferentes fases de crescimento de bebés e crianças. Para que não falte inspiração e variedade à mesa.

Natural – O Grande Livro da Cozinha Vegetariana

Joana Alves

A autora do blogue Le Passe Vite apresenta-nos mais de 100 receitas vegetarianas, vegan e cruas ideais para as várias refeições do dia. Porque não uma granola de maçã ou panquecas de trigo sarraceno para o pequeno-almoço? E que tal hambúrguer de feijão preto ou caril de grão-de-bico para o almoço ou jantar? Para sobremesa, o que achas de cheesecake de caju e mirtilos ou mousse de chocolate e abacate? Isto e muito mais para descobrires. E provares.

Vegetariano Todos os Dias

David Frenkiel e Luise Vindhal

Com centenas de milhar de seguidores, os autores do blogue Green Kitchen Stories revelam neste livro mais de 100 das suas iguarias vegetarianas preferidas, assim como histórias e memórias gastronómicas de família. Inspiração não te faltará, ou não estivesse o livro repleto de fotografias, alimentos coloridos e ideias para refeições nutritivas, saborosas e simples de confecionar no dia a dia.

4 LIVROS PARA VEGANS

Vegan Para Todos

André Nogueira e Rita Parente

É um mito que a alimentação vegan seja limitada. Na verdade, enquadra-se em todos os perfis e ocasiões. Para adultos e crianças, para quem adora cozinhar, para quem (acha que) não tem jeito para a cozinha, para quem quer ser mais saudável e até para os mais gulosos! Neste livro, estão mais de 80 receitas saborosas e coloridas, com vários graus de dificuldade e acompanhadas por fotografias de deixar água na boca.

O Livro das Receitas Vegan

Magda Roma e Mónica Venda

Os conhecimentos da nutricionista Magda Roma e o talento para a cozinha de Mónica Venda conjugam-se neste livro para te ensinar toda a teoria e prática que precisas de saber se quiseres fazer a transição para uma alimentação vegan. Em termos de receitas, encontrarás um leque de opções bastante atrativo e, sobretudo, rico em sabor, frescura, vitaminas e minerais. Fundamental para promover uma alimentação mais saudável no seio de qualquer família.

Vegan BBQ

Nadine Horn e Jörg Mayer

Quando pensamos em barbecue, é natural que nos venham à cabeça vários tipos de carne e enchidos. E se te disséssemos que é possível fazeres um churrasco em tua casa para ser saboreado por qualquer vegan? Com este livro, aprende a surpreender os teus amigos e familiares com hambúrgueres de quinoa e grão-de-bico, bifes de tofu, costeletas de couve-flor, pimentos recheados e muito mais! Receitas dos famosos bloggers e autores bestseller Nadine Horn e Jörg Mayer.

How To Go Vegan

Veganuary

Porque deves tentar uma alimentação vegan? Quais são os benefícios para a saúde e para o ambiente? Que receitas podes preparar em casa e o que podes comer em restaurantes ou na casa de amigos? Tira estas e outras dúvidas com este livro da autoria da organização americana Veganuary. Verás que adotar este estilo de vida é bem mais simples – e recompensador – do que pensas.