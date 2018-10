Novo Mitsubishi Outlander PHEV: eléctrico e muito mais!

Chegou o novo Mitsubishi Outlander PHEV, mais económico, mais ecológico, mais acessível e muito mais!

Com um design surpreendente, conforto máximo, requinte e mais silencioso, este automóvel proporciona uma nova experiência de condução, mais calma e relaxante! Com resposta imediata na condução e tecnologia avançada, o Outlander PHEV promete surpreendê-lo, tudo em harmonia com a natureza!

Venha conhecê-lo, de 25 a 28 de Outubro, no Madeira Shopping, junto à FNAC.

Esperamos por si!

C. Santos VP

Caminho do Poço Barral 35-37, 9000-155 Funchal

291 092 930

mitsubishi@csantosvp.pt | www.madeira.csantosvp.pt