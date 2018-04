Novo Mitsubishi Eclipse Cross: Venha conhecê-lo!

Com um estilo ímpar, o novo Mitsubishi Eclipse Cross dá asas ao seu desejo de conduzir, dotando-o de um prazer único e cheio de confiança. As linhas definidas e dinâmicas num modelo atlético mostram a sua personalidade onde quer que vá.

Com alta tecnologia de ponta, no cockpit, o sistema Smartphone Link Display Audio eleva a conectividade a outro nível. Desfrute de uma condução com luxuosas comodidades e uma tecnologia de ponta para uma viagem repleta de prazer.

Fiabilidade e segurança são outras duas características que definem este SUV. Perante estradas difíceis, climas hostis e outras condições desafiantes, aprecie uma condução confiante de resposta rápida. A tecnologia de segurança avançada contribui para uma condução mais segura e firme, com sensores inteligentes que monitorizam e alertam sobre todos os perigos em seu redor.

Mitsubishi Eclipse Cross, a irreverência chegou ao C. Santos VP! Venha conhecê-la ao vivo e a cores.

Contactos:

Caminho do Poço Barral 35-37-S. Martinho, 9000-155 Funchal

291 092 930

mitsubishi@csantosvp.pt | www.madeira.csantosvp.pt