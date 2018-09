Nova edição do ‘Roadshow AVON’ procura revendedores no Funchal

A conhecida marca de beleza AVON acaba de fechar parceria com as lojas de moda C&A para lançar nova edição do ‘Roadshow AVON’. Uma acção de recrutamento de novos revendedores para a marca, com o intuito de dar oportunidade aos visitantes da loja de alcançarem o sucesso profissional e realizar sonhos pessoais.

A iniciativa vai percorrer o país, de Norte a Sul, assim como o Funchal, na Madeira, e Ponta Delgada, nos Açores, de 15 de Setembro a 5 de Outubro, marcando presença em 33 lojas C&A e também em 4 espaços comerciais de grande afluência.

No dia 3 de Outubro, o ‘Roadshow’ chega ao Funchal marcando presença até às 18 horas, na loja C&A do Forum Madeira, procurando conquistar não só o ‘target adulto’, mas também a ‘geração millennial’ com as possibilidades ilimitadas que o negócio AVON oferece e através das diversas dinâmicas que a marca vai disponibilizar em loja.

“O mundo precisa de jovens que queiram tornar os seus sonhos uma realidade, e com esta parceria Avon e C&A, procuramos exactamente isso! Na Avon podem ser o que quiserem, ir até onde desejarem e criar o seu Mundo! Para nós é importante equilibrar a vida profissional e pessoal, por isso oferecemos a possibilidade de ganhar dinheiro sem horários e ao seu ritmo!”, refere Susana Pereira, AVON Portugal Commercial Head.

“Vamos estar em todas as lojas C&A do país com diversas dinâmicas como: uma Maquilhadora Profissional a efectuar uma makeup gratuita, temos jogos com prémios e ainda para quem decidir apostar por esta oportunidade Avon ganha imediatamente a grande novidade de maquilhagem o batom Mate Metálico! É uma super oportunidade! Eu adoro este novo batom deixa uma sensação de veludo nos lábios!”, acrescenta.

“Na C&A valorizamos muito a criação de sinergias com outras marcas que actuam nos mesmos segmentos que nós e que podem, através dos seus produtos ou serviços, trazer valor acrescentado para os nossos clientes”, afirma Leticia Perez de Camino Marketing Communications Manager da C&A Ibérica. “Será uma grande mais valia para as nossas clientes terem a oportunidade de conhecer as tendências de moda para este outono-inverno e completarem o seu look com os melhores truques de beleza”, conclui.

Consulte o calendário Roadshow AVON aqui ou nas redes sociais da marca.