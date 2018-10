Noite de Halloween com muitas surpresas no Reguilha Bar!

Lá porque o Verão foi embora não quer dizer que os eventos divertidos e memoráveis do Reguilha Bar acabaram! Para o final deste mês, já estamos a trabalhar na Noite do Halloween, por isso acompanhe as nossas redes sociais porque, em breve, vamos avançar mais pormenores sobre esta noite que terá muitas surpresas!

Memoráveis têm sido também os nossos finais de tarde às segundas-feiras com o Sushi Live! De facto, este evento veio para ficar porque tem conquistado a atenção dos nossos clientes. E, já sabe, o ideal é fazer sempre reserva, se quiser comparecer neste evento!

Para os meses que aí vêm, o Reguilha Bar está a preparar novos eventos para preencher as suas noites de Outono e de Inverno. Podemos até já avançar que, em Novembro, vamos receber novamente uma estrela no nosso espaço que muito sucesso fez quando veio ao Reguilha Bar actuar pela primeira vez... curiosos? Então sigam-nos no Instagram e no Facebook. Há novidades boas a caminho!

Visite-nos, como sempre aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook