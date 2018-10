Noite de Halloween com muitas surpresas e prémio para o melhor disfarce!

A noite mais assustadora do ano vai ser fenomenal no Reguilha Bar! Não pode faltar, na noite de 31 de Outubro, à festa do Halloween no nosso espaço, onde não faltarão muitas surpresas!

Nessa noite será entregue um prémio ao melhor disfarce relacionado com o tema da festa, por isso inspire-se, dê o seu melhor, venha mesmo para assustar e seja o vencedor dessa noite no Reguilha Bar!

Como é uma festa de Halloween como deve ser, o nosso cocktail especial e oficial será o Bloody Mary... ou seja, esta noite tem tudo para ser memorável!

Memoráveis têm sido também os nossos finais de tarde às segundas-feiras com o Sushi Live! Este evento veio para ficar porque tem conquistado a atenção dos nossos clientes. E, já sabe, o ideal é fazer sempre reserva, se quiser comparecer neste evento!

Recordamos ainda que temos ao seu dispor deliciosos petiscos nos vários dias da semana, como os deliciosos chicharros fritos às terças-feiras, as asinhas de frango às quartas-feiras e o entrecosto às quintas-feiras e, claro, o sushi logo a começar a semana, às segundas-feiras.

Visite-nos, como sempre aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook