No C. Santos VP só encontra qualidade!

Marca - Mercedes-Benz

Modelo : CLA 200d

136 cv

Kit AMG / Teto Panorâmico / Vidros Escurecidos/ Faróis Led / Sensores Estacionamento

2017 / 05

Km: 10.000

42.900,00

Marca - Smart

Versão : Passion Cabrio

71 v MHD

Caixa automática / Ar condicionado / Rádio com USB / Jantes liga leve

2015/01

Km: 42.069

11.750,00

Marca - Peugeot

208 Style 1.6 hdi

75cv

Pintura Metalizada / Sensores de estacionamento / Câmara marcha-atrás / vidros escurecidos / Sensor chuva e luz

2017/ 06

Km: 16.000

16.500,00

