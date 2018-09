“Não são as aparências que nos enganam”, atira Dolores Aveiro

Agora a residir na Madeira, depois de Cristiano Ronaldo decidir viver em Itália juntamente com a sua companheira, Georgina Rodríguez, e os seus quatro filhos, Dolores Aveiro parece ainda não ter caído nas graças da relação do seu filho com a espanhola.

Numa publicação efectuada na sua conta pessoal de Instagram, a matriarca do ‘clã’ Aveiro deixou uma mensagem enigmática e que reuniu várias críticas dos seus seguidores. “Não são as aparências que nos enganam... Somos nós mesmos que nos enganamos quando não queremos ver as coisas como realmente são. Bom fim-de-semana para todos”, escreveu Dolores Aveiro.

Ora, os comentários não se fizeram esperar em defesa de CR7 e Georgina Rodríguez. “D. Dolores admiro-a como mãe que é e foi, também eu criei os meus filhos sozinha mas deixei-os fazer a vida deles, é assim que tem que ser, é a lei da vida”, atirou uma das internautas, ao passo que outra escreveu que “o filho tem toda a legitimidade para escolher quem quiser para habitar na sua casa”.