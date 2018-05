No próximo dia 26 de Maio aproveite o Dia Volkswagen no C. Santos VP, com oferta de check-up e lavagem e descubra ainda as surpresas que preparámos para si.

Se o seu Volkswagen falasse, de certeza que lhe pediria para ir ao C. Santos VP. Dedique este dia a quem lhe dedica todos os dias!

Faça já a sua marcação através do número 291 700 570.

Contactos:

C. Santos VP

Caminho do Poço Barral, 31

9000-155 Funchal

volkswagen@csantosvp.pt | http://www.madeira.csantosvp.pt