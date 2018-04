Não perca a exposição de ultraleve e paramotor no Reguilha Bar!

No Reguilha Bar prometemos e cumprimos sempre com agradáveis surpresas aos nossos clientes! No dia 5 de Maio teremos aqui no nosso espaço uma exposição de ultraleve e paramotor! Se gosta de andar com os pés fora da terra e de saber mais sobre esta área, este é o evento certo para si!

Para complementar este evento, depois será noite de Karaoke e teremos uma surpresa para quem se aventurar a cantar para nós... não falte!

Já sabe, por aqui teremos novidades sempre diferentes. Por exemplo, uma vez por mês, numa sexta-feira, a academia de dança Alma Latina vem ao Reguilha Bar ajudá-lo a dar um pezinho de dança como deve ser. A próxima vinda já está agendada e será no dia 11 de Maio. Vá acompanhando a nossa página do Facebook e esteja a par dos nossos eventos e datas. Como sempre, este fim-de-semana aguardamos a sua visita!

