Não falte ao nosso Welcome Drinks este sábado!

Este sábado, 23 de Junho, ao final do dia, não falte ao nosso Welcome Drinks! Neste evento poderá degustar vinhos brancos e tintos das marcas Vagalume e Winehouse, ou seja, uma oportunidade para saborear produtos de qualidade no seu espaço de eleição.

E, já sabe, nesta altura de pleno Mundial 2018, assista comodamente aos jogos no Wine Bar/Restaurante Regiões House, um espaço bem central (situado na Rua Direita, 23) e que está dotado de um ecrã gigante no interior. Também com uma agradável esplanada, aqui pode render-se aos nossos petiscos, como as nossas fantásticas e bem recheadas tábuas de queijos e enchidos (que também pode encomendar e levar para casa) e os nossos rissóis de leitão, entre outras especialidades.

O nosso espaço apresenta uma grande variedade de sabores nacionais, com destaque para as tábuas de queijos e enchidos, mas não deixe de provar, para além dos nossos pratos integrantes de uma ementa variada, como os nossos hambúrgueres de carne açoriana, saladas e tostas variadas e as nossas bruschettas! Para acompanhar, temos uma excelente garrafeira com vinhos de todas as regiões do país.

O Regiões House está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/