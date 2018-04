Moscovo, S. Petersburgo e Helsínquia

Este circuito pelo norte da Europa tem partidas garantidas para 18 e 25 de Maio e uma duração de 7 dias, durante os quais poderemos visitar Moscovo e S. Petersburgo na Rússia e Helsínquia, na Finlândia.

Incluindo alojamento em hotéis de 4 estrelas e acompanhamento de Guia privativo, esta viagem permitirá visitar alguns dos locais mais emblemáticos destas cidades: o Metro de Moscovo, a galeria Tetrayakov, o Kremlin com a sua Catedral, o Museu Armorial do Estado, a Igreja do Sangue Derramado, a Fortaleza de Pedro e Paulo, o Palácio Imperial de Pedro, o Hermitage, um espetáculo de folclore Russo e uma visita panorâmica a pé em Helsínquia.

Este circuito tem um preço de 1 990€ por pessoa e inclui passagem aérea à partida de Lisboa com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg, assistência nas formalidades de embarque, comboio em 2ª classe para os percursos Moscovo/S. Petersburgo/Helsínquia em linha regular, circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário, acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino, alojamento com pequeno-almoço em hotéis de 4*, 10 refeições (bebidas não incluídas), visitas com guias locais em Moscovo e S. Petersburgo, visitas e entradas conforme programa, serviço de bagageiros nos terminais ferroviários (1 peça de bagagem por pessoa), Seguro Multiviagens, taxas de turismo, serviço e IVA e taxas de aviação (sujeitas a alteração sem aviso prévio).

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, Visto obrigatório para a Rússia, bebidas, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt