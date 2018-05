MINI One D, KIT JCW, por 21.500€!

MINI ONE D KIT JCW

Garantia: 12 meses

Cor: Cinzento

Combustíve: lGasóleo

Estofos: Tecido

Ano: 5/2016

Portas: 3

Quilómetros: 14000

Lugares: 4

Potência: 95 p.s.

Caixa de velocidade: Manual

Equipamentos: ABS, Air Bag Condutor, Air Bag Lateral, Air Bag Passageiro, Apoios de Cabeça Traseiros, Ar condicionado, Bluetooth, Caixa 6 Velocidades, Computador de Bordo, Direcção Assistida, ESP, Espelhos Retrovisores Exteriores Eléctricos, Faróis de Nevoeiro, Fecho de Portas Centralizado com Comando Remoto, Imobilizador Electrónico do Motor, Jantes Liga Leve, Rádio CD, Retrovisores Exteriores na Cor da Carroçaria, Travões de Disco às 4 rodas, Vidro Eléctricos, Volante Multifunções.

Comentário: Viatura praticamente como nova, com apenas 14 mil km. Muito bonita, com Kit estético do JCW exterior e interior. Motor Mini de 95 cv muito fiável e económico. Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Garantia de 12 meses por escrito. Financiamento desde 264,53 Eur/Mês sem entrada inicial.

Contactos:

Megamotor

Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz,Caniço

291934107

Segunda a sexta das 09:00 às 19:00 e sábado das 09:00 às 13:00

www.megamotor.pt

