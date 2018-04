Neste dia tão importante, mime a sua mãe com um almoço no nosso Restaurante Praia do Vigário.

Propomos um menu pré-definido que inclui:

- Entrada - Praia do Vigário

- Escolha um prato: Ventrecha de atum ou Bacalhau à Praia do Vigário ou Arroz de Peixe Espada Preto

- Vinho branco/tinto, cerveja, água e sumo (incluídos na refeição)

- Buffet de sobremesas

- Café ou chá

Só com reserva.

Para mais informação contactar o restaurante.

Estamos abertos de terça a sábado 11:30h - 22:00h

Domingos e Feriados só ao almoço 12:00h - 16:00h

Estacionamento - Parque da Praça da Autonomia. Parque gratuito para os nossos clientes.

Tem acesso para mobilidade reduzida e Wi-Fi.

Morada: Praça da Autonomia, Praia do Vigário

9300-138 Câmara de Lobos

Telefone: 291942110

966453343

Email: praiavigario@hotmail.com