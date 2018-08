Mesa de Porto Moniz e Venda da Donna Maria representam Madeira nas 7 Maravilhas à Mesa

‘7 Maravilhas à Mesa’ é a sétima eleição realizada em Portugal, que promove o melhor da gastronomia, vinhos, azeite e roteiros turísticos de cada região do nosso país.

O município de Porto Moniz é a única candidatura institucional da Região Autónoma da Madeira, entre as 49 mesas pré-finalistas.

Também em representação da Madeira, mais concretamente do município do Funchal, está a candidatura não institucional da Venda da Donna Maria, um espaço onde se destaca a recriação das mercearias madeirenses do século passado.

Ambas as candidaturas participaram, este domingo, na Gala eliminatória em Viseu, que foi exibida no Canal 1 da RTP.

A grande final das ‘7 Maravilhas à Mesa’ acontece no dia 16 de Setembro, na Praça da Praia dos Pescadores, em Albufeira (Algarve).

Os 7 ‘patrimónios’ da Mesa do Porto Moniz:

1. Sopas: Sopa de Couve Ripada (GASTRONOMIA)

2. Peixe e Marisco: Arroz de Lapas com Filete de Espada Preto (GASTRONOMIA)

3. Espumantes: Espumante Bruto Terras do Avô 2014 (VINHOS E AZEITES)

4. Tintos: Terras do Avô 2014 (VINHOS E AZEITES)

5. Património Histórico, Cultural e Natural: Floresta Laurissilva (ROTEIROS)

6. Eventos de Afirmação Territorial: Semana do Mar (ROTEIROS)

7. Experiências Únicas: Canyoning em Porto Moniz (ROTEIROS)

Para votar no Porto Moniz basta ligar o número: 760 10 70 19.

Os 7 ‘patrimónios’ da Mesa do Funchal - Venda da Donna Maria:

1. Sopas: Sopa de Tomate (GASTRONOMIA)

2. Peixe e Marisco: Bife de Atum (GASTRONOMIA)

3. Peixe e Marisco: Lapas Grelhadas (GASTRONOMIA)

4. Peixe e Marisco: Espada com Banana e Molho de Maracujá (GASTRONOMIA)

5. Carne e Caça: Espetada Regional (GASTRONOMIA)

6. Brancos: Terras do Avô Branco 2016 (VINHOS E AZEITES)

7. Experiências Únicas: Carros de Cestos (ROTEIROS)

Para votar no Funchal basta ligar o número: 760 10 70 30.