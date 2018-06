Maria Leal actua a 7 de Julho no Reguilha Bar!

Como vem sendo habitual, o Reguilha Bar gosta de apresentar sempre grandes novidades aos nossos clientes e a próxima será a actuação ao vivo de Maria Leal no Reguilha Bar no próximo dia 7 de Julho!

Maria Leal é uma cantora e empresária portuguesa que ficou conhecida quando lançou, em 2016, o seu single ‘Dialetos de Ternura’. Com uma agenda cheia de norte a sul do país, Maria Leal vem à Madeira actuar no Reguilha Bar e apresentará o seu mais recente trabalho, lançado em Maio passado, ‘O Verão É Nosso’. Aprecie-se ou não os dotes vocais de Maria Leal, a verdade é que dois dias depois da estreia do videoclip desta nova música, esta já possuía 179 mil visualizações e estava no 1º lugar dos vídeos do YouTube mais vistos do dia em Portugal, tendo já ultrapassado a marca de 1 milhão de visualizações.

Antes, e a não perder, faça a sua reserva, até dia 20 de Junho, para a Ceia de São João no nosso espaço, com tudo a que tem direito e por apenas 5€ por pessoa!

Lembramos ainda que, às segundas, terças, quartas, quintas e domingos temos as nossas promoções de Verão, sendo que as quartas-feiras têm sido muito concorridas por causa das nossas deliciosas asinhas de frango. A não perder!

A gerência do Reguilha Bar agradece a todos os nossos clientes que estiveram presentes na nossa festa de 2º aniversário. Tivemos uma casa lotada, o que nos encheu também o coração! Bem-haja!

Como sempre, o seu spot de eleição aguarda a sua visita. Esperamos por si!

