Dolores Aveiro está na Madeira e, parece, que está com saudades de algumas coisas. A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no seu Instagram, dando conta que visitou a Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores.

“Hoje foi dia de visitar e matar as saudades do mercado do peixe da Madeira”, escreveu a mãe do craque português.

A mãe do craque português também aproveitou a estadia na sua terra natal para comer espetada na companhia de amigos num restaurante da Madeira.