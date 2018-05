Madeira Wine Company conquista 4 medalhas em concurso internacional

A Madeira Wine Company esteve ‘em grande’ no IWSC - International Wine & Spirit Competition 2018, vendo quatro dos seus vinhos medalhados num dos mais conceituados concursos de vinho do mundo.

Na edição deste ano 2018 do IWSC a Blandy´s viu os seus lançamentos de 2017, pela mão do enólogo Francisco Albuquerque, serem premiados com três medalhas de Ouro Excepcional (Gold Outstanding +93 pontos).

Os novos Frasqueiras Blandy Bual 1957, Blandy Sercial 1968 e a Blandy Colheita Verdelho 2000 foram as estrelas dos vinhos Madeirenses.

De destacar também o resultado da colheita Leacock´s Tinta Negra 2001, que arrecadou uma medalha de Ouro. Trata-se de um Tinta Negra com uma produção restrita a 2.232 garrafas.