Lourenço Ortigão na Madeira com a Oriflame

A marca sueca de venda directa de cosméticos Oriflame vai trazer o seu novo embaixador oficial e imagem da nova gama de beleza para homem à Madeira. O actor Lourenço Ortigão vai marcar presença no evento ‘Beleza Total by Oriflame’, que irá terá lugar no Hotel Pestana Casino Park, no Funchal, no dia 18 de Maio, a partir das 17 horas.

“Aliar a saúde à beleza através de uma rotina de cuidados do rosto e de uma rotina diária de bem-estar wellness para melhorar a beleza natural de dentro para fora serão os temas abordados durante o evento ‘Beleza Total by Oriflame’ na ilha portuguesa”, explica um comunicado da marca.

O programa do evento incluiu um cocktail de apresentação à imprensa de Lourenço Ortigão como novo embaixador Oriflame Portugal, seguindo-se, pelas 18h30, conferência exclusiva para os assessores de Beleza Oriflame. A partir das 21 horas, haverá sessão de fotos com Lourenço Ortigão.