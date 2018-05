Lourenço Ortigão na Madeira com a Oriflame

A Oriflame, marca sueca de venda directa de cosméticos, vai levar o seu novo Embaixador Oficial e imagem da nova gama NovAge Men até à Região Autónoma da Madeira. O actor Lourenço Ortigão vai marcar presença no Evento Beleza Total by Oriflame, que irá terá lugar no Hotel Pestana Casino Park, no Funchal, no dia 18 de Maio, a partir das 17 horas.

Aliar a saúde à beleza através de uma rotina de cuidados do rosto e de uma rotina diária de bem-estar Wellness para melhorar a beleza natural de dentro para fora é o objectivo para a realização do Evento Beleza Total by Oriflame na ilha portuguesa.

Seguir uma rotina é a melhor maneira de alcançar os resultados e, neste evento, a Oriflame e Lourenço Ortigão vão mostrar que as rotinas perfeitas não são apenas eficazes, mas também super fáceis de seguir.

Confirme já a sua presença, antes que esgote, através do email Oriflame@sonhar.pt, através de mensagem para a página de Facebook Oriflame by Renato Carvalho ou através de SMS para 933 500 600.