Leia as frases marcantes da entrevista mais intimista de Georgina Rodríguez

Fique então com algumas das tiradas da espanhola de 23 anos em entrevista ao ‘XLSemanal’, num trabalho que ameaçou abandonar depois de lhe perguntarem como é que a sua vida mudou após mudar-se para a casa de CR7, em La Finca.

A namorada de Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista à revista espanhola ‘XLSemanal’, que pode ser lida na íntegra este domingo, no país vizinho.

“Era muito boa no que fazia. Vendia muito e os meus clientes eram-me fiéis. No ‘cliente mistério’ [funcionário da empresa que avalia os empregados), consegui duas vezes 100 pontos. Nenhum funcionário tinha essa pontuação”;

“Vim sozinha para Madrid com 19 anos (...). É verdade que ao início foi um pouco assustador”;

“Quando cheguei a Madrid, paravam-me várias vezes na rua e ofereciam-me cartões para ir às agências [de modelos]. Havia fotógrafos que me queriam fotografar. E eu precisava trabalhar para sobreviver”;

“Sempre gostei de ganhar as minhas coisas e não ter de pedir nada. Não é uma questão de orgulho. Sou realista e se vejo que não posso comprar algo que é muito caro, não me preocupo. Se não posso usar uma peça Channel, compro uma Zara. Para quê gabar-se de algo que não é seu?”;

Quando lhe perguntaram sobre a altura em que começou a viver com Cristiano Ronaldo [Em Dezembro de 2016 passou a viver com Cristiano Ronaldo e tudo mudou radicalmente?], Georgina não quis responder: “Não vou responder a isso e assim esta entrevista não continua. Não é melhor começar de novo?”. Depois do jornalista insistir, disse apenas: “a minha vida mudou para melhor”.

“Sempre fui bastante adulta e para mim ter quatro filhos não é um peso. Não imagino a minha vida sem os meus filhos”;

“Parei de trabalhar em Fevereiro (de 2017) e em Março engravidei”;

“Não sei porque tenho tantos seguidores [no Instagram], porque quase não presto atenção às redes: gosto de aproveitar o momento. Há pessoas que compartilham coisas sem vivê-las e é tudo uma mentira”;

“Tenho ‘haters’, mas não lhes ligo muito”;

“Sempre quis adoptar uma criança para lhe dar uma oportunidade. Quando era pequena, não brincava com Barbies. Tinha um boneco branco e outro negro. Sempre fui muito maternal”;

“Como me vejo daqui a dez anos? Com os meus (quatro) filhos mais crescidos. Não me vejo a ter mais filhos”.