Katia Aveiro surge mais magra e fãs sugerem que fez cirurgia ao rosto

A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, prossegue a sua aventura no Brasil, mais concretamente na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde abriu e gere o restaurante ‘Casa Aveiro by Dolores’.

Ora, numa das suas recentes publicações na rede social Instagram, Katia Aveiro suscitou muitos elogios por parte dos fãs, que não ignoraram o facto da irmã do ‘astro’ madeirense estar cada vez mais magra, sugerindo inclusivamente que esta possa ter realizado uma cirurgia ao rosto.

“O objectivo era seduzir o rapaz da câmera... não funcionou !!!! Ficou o beijinho no ar. FELIZ DOMINGO”, escreveu Katia Aveiro.