Kátia Aveiro sugere o livro ‘As Receitas da Minha Querida Mãe’ como prenda para o Dia da Mãe

Kátia Aveiro utilizou o Instagram para sugerir aos seus seguidores um presente para o Dia da Mãe, que se celebra amanhã. Para a madeirense o livro ‘As Receitas da Minha Querida Mãe’, da Kátia e Dolores Aveiro, são uma boa prenda, que irá ajudar na confecção do prato para este dia especial.

“O dia da mãe é já amanhã, aproveita e presenteia a tua rainha com o livro do momento ...(as receitas da minha querida Mãe ) onde a tua mãezinha poderá visualizar os delicioso pratos e inspirar-se para o vosso jantar especial do dia da mãe. À venda em todas as livrarias do país e no restaurante @cascatasegirassois ...”, escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.