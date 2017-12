Kátia Aveiro faz balanço de 2017 e pede “um amor de verdade” para o novo ano

Kátia Aveiro, que está na Madeira para assistir à passagem de ano, utilizou as redes sociais para fazer um balanço de 2017, onde recorda alguns dos bons e maus momentos.

Actualmente solteira, a irmã de Cristiano Ronaldo aproveitou ainda para fazer um pedido especial para 2018: “um amor de verdade”.

“Aplausos para todos nós que fomos uns lutadores uns valentes e grandes sobreviventes! Além das crises, das guerras e das injustiças fomos também abalados por (outras) grandes tragédias como as tempestades, os incêndios destrutivos que deixaram um rasto de dor e de perdas, árvores que caíram e mataram outros tantos mais, Choramos essas vítimas como se fossem da nossa família??. Mas houve também as nossas dores pessoais. Perdermos alguém da família, soubemos da doença de uma pessoa querida, afastamos-nos de algum amigo(a). Fizemos amigos novos, uns ficaram outros foram, uns trouxeram muito outros só passaram para ensinar algo, nos apaixonamos por alguém e também deixámos de gostar, é assim mesmo as reviravoltas insanas e o turbilhão de notícias que 2017 trouxe-nos no dia a dia, no entanto, nos mostraram que não devemos deixar para depois uma palavra de carinho a quem amamos, uma palavra de Deus a quem crê que Ele é a nossa salvação seja para alguém da família ou para os amigos. Falar, quando der vontade, sem precisar de esperar uma data especial para isso. Dizer, eu gosto de ti àquele amigo que está longe. Faça-o saber agora que ele é querido, Amolece o teu coração, Deixa as mágoas para lá. A culpa não foi tua, Não importa: “bandeira branca, e paz”. Dedica um tempo do teu dia aos teus filhos, mesmo quando o cansaço do trabalho suga as tuas forças. Afinal, 2017 nos ensinou que a vida não segue um roteiro e é urgente dizermos ‘eu amo-te’ e ‘desculpa’ a quem é importante nas nossas vidas, enche a alma de bondade blinda o teu coração de DEUS e de energia boa, aceita as perdas e recebe o que ELE pões no teu caminho, eu pedi que a minha FÉ aumentasse eu pedi saúde para mim e para os meus, PEDI TAMBÉM UM AMOR DE VERDADE, alguém que siga os mesmos ideais que eu, pois Acredito que o AMOR faz milagres e o importante é crer sentir e deixar a vida levar-te pelos caminhos do nosso salvador, pedi mais conhecimento da palavra divina, pedi sabedoria para aceitar o que vier, pedi mais gente cristã na minha vida , pedi famílias unidas como a minha ,e no fim agradeci a DEUS por ter oportunidade de estar aqui. Feliz 2018”, escreveu.