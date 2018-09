Karaoke regressa ao seu spot de eleição a 13 de Outubro!

Na passada segunda-feira o evento Sushi Live correu tão bem que o Sushi vai passar a fazer parte de todas as segundas-feiras no Reguilha Bar! Não perca, Sushi Live Show por um dos melhores chefs regionais. Se faltou a este primeiro, agora tem a oportunidade de vir saborear sushi feito ao vivo todas as semanas.

Em relação à animação, destaque para o regresso das famosas noites de Karaoke. No próximo sábado, 13 de Outubro, venha mostrar os seus dotes musicais. Se tem aquela música preferida que tanto gosta de cantar, partilhe-a connosco, actuando no nosso espaço.

Como sabe, estamos sempre a pensar em novos eventos para o nosso espaço e que vão ao encontro do gosto dos nossos clientes... por isso avançamos já que estamos a preparar uma Festa Vintage com exposição de carros antigos! Esteja atento ao nosso Facebook porque brevemente daremos mais novidades.

E como o Verão teima em ficar (e nós ficamos agradecidos), passe por cá e prove a nossa grande novidade que está a fazer muito furor: a poncha de melancia! Não se esqueça ainda que tem ao seu dispor deliciosos petiscos nos vários dias da semana, como os deliciosos chicharros fritos às terças-feiras, as asinhas de frango às quartas-feiras e o entrecosto às quintas-feiras e, claro, o sushi logo a começar a semana, às segundas-feiras.

Aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook