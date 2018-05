José Cid actua, daqui a pouco, pelas 19 horas, na Praça do Povo. O artista quando chegou à Região publicou uma fotografia ao lado do busto de Cristiano Ronaldo, no Aeroporto Internacional da Madeira. “Os dois maiores: Ronaldo (CR7) do Mundo, e eu da minha aldeia!”, escreveu o músico.