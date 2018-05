Jardim dos Sabores 2018 no Funchal decorre entre 30 de Maio e 3 de Junho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou hoje, ao lado da vereadora Idalina Perestrelo, que tem tutela da Frente MarFunchal, do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, e do administrador da Frente MarFunchal, Nelson Abreu, a 5.ª edição do festival gastronómico e cultural Jardim dos Sabores. O evento terá lugar na ‘Rosa dos Ventos’, junto ao Jardim do Lido e do Miradouro do Gorgulho, entre os dias 30 de Maio e 3 de Junho, das 18 às 24 horas.

Paulo Cafôfo enalteceu, desde logo, mais uma edição do Jardim dos Sabores, destacando que “o jardim do Lido, onde nos encontramos agora, além de ser agradável, ganhou bastante com a requalificação do Lido, em termos de abertura e de vista mar. É um espaço que é frequentado por famílias durante todo o ano, e aquilo que será feito mais uma vez com o Jardim dos Sabores é projectar as potencialidades deste espaço, diferenciando-o com outro tipo de iniciativas e actividades.”

O presidente destacou, de seguida, que “a Frente Mar e a Junta de Freguesia de São Martinho têm dado um bom exemplo ao longo dos últimos anos, na gestão da nossa frente mar e da promenade, conjugando esforços para criar atractividade e dinâmica. Esta é uma zona turística, e nós queremos que os nossos turistas usufruam de experiências enriquecedoras, sendo que o Jardim dos Sabores acaba por ser também um jardim dos sentidos. Porque além da questão do paladar, com a parceria com diversos restaurantes e bares, que aproveitam esta altura para fazer o seu negócio e promover aquela que é a sua actividade, a iniciativa será igualmente apelativa aos olhos, com a presença de muitos artistas plásticos, e aos ouvidos, através do programa musical que foi preparado e que serve de ambiente a todas as actividades que se vão realizar.”

Paulo Cafôfo concluiu com “a certeza de que este será mais um sucesso. Temos tido casa cheia desde a criação deste festival, provando certa a nossa visão de que o Funchal necessita de actividades permanentes que preencham os espaços públicos. Continuaremos, assim, a promover esta cidade cosmopolita, possibilitando uma ligação tão entusiasta, quanto sustentável, entre turistas e locais.”

Programa Musical:

30 Maio

18:30-19:30 – Bossa Livre

20:00-21:30 – Dixie Land com Diana Duarte

31 Maio

18:30-19:30- Acoustic Junkies

20h00-21h30- Black Dog Blues Band

1 Junho

18:30-19:30- Fado Funcho

20:00-21:30- Blue Oak

2 Junho

18:30-19h30- Alternative Moments

20h00-21:30- DUL

3 Junho

18h30:19:30- Un-Duo

20:00-21:30- Dona.Zica.Com