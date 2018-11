Jantar de Natal? No Regiões House, pois claro!

O Natal está quase, quase aí, por isso já começa a ser altura de lutar contra o tempo e começar a procurar o local ideal para os convívios desta época! E por que não optar pelo Wine Bar/Restaurante Regiões House? Com uma oferta gastronómica saborosa e diferenciada, é, com certeza, o local ideal para reunir a sua família, amigos e colegas de trabalho!

Para a época natalícia teremos menus para jantares de Natal, por isso esteja atento às novidades que vão surgir nas nossas redes sociais.

E como vem aí a altura de também reunir amigos ou família em casa para desfrutar de um final de tarde em bela companhia, nós temos a solução: opte pelas nossas fabulosas e bem recheadas tábuas de queijos e enchidos! Faça a sua encomenda connosco e depois leve-as para casa para saboreá-las no conforto do seu lar, bem acompanhadas pelas nossas excelentes sugestões de vinhos, integradas numa vasta garrafeira que possuímos no nosso espaço! Lembramos que a nossa garrafeira está mais rica do que nunca e que recebeu um reforço de peso: os famosos vinhos da Casa Ferreirinha!

Pela centralidade, uma vez que se situa na Rua Direita, nº 23, o Regiões House é ainda uma excelente opção para quem se encontra a gozar o dia na cidade ou simplesmente para uma pausa no trabalho, dispondo também de uma esplanada confortável, aquecida e propícia ao convívio. Só bons motivos para fazer-nos uma visita!

O Regiões House está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/