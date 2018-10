Já veio provar a nossa Francesinha? E os nossos pratos do dia?

Já experimentou a nossa Francesinha? Se ainda não, tem de vir saborear este prato de sabores únicos... se já passou por cá, temos a certeza de que vai querer repetir!

Aguardamos por si, esta é a nossa sugestão da semana!

O Restaurante Miradouro é conhecido principalmente pelo Frango servido no Fogareiro, mas também temos no nosso menu outros pratos de destaque, como as especialidades da Parrilha, Parrilhada, Espetada Regional, Bacalhau na Brasa e, claro está, Francesinha.

Esta semana não perca os nossos fantásticos pratos do dia:

Terça-feira: Pernas de Frango na Brasa

Quarta-feira: Rolo de Carne

Quinta-feira: Por ser feriado não temos prato do dia, mas o nosso restaurante estará aberto.

Sexta-feira: Milho Quente c/ Bife de Atum

Preço: 5.50€

O nosso restaurante está aberto de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de Jantar das 19:00 às 23:00.

Visite a nossa página do Facebook e aproveite para saber qual é o prato do dia.

Telefone: 291742165