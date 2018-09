Já conhece os refinados e únicos vinhos Colares?

Já teve o privilégio de saborear um vinho Colares da Adega Viúva Gomes? Conhece a sua história? Se não, e para aguçar a sua curiosidade, deixamos aqui um pequeno resumo da história destes vinhos, pertencente a uma das regiões vitivinícolas que mais cresceram em Portugal nos últimos anos.

A zona demarcada de Colares (desde 1908) compreende a praia da Adraga, parte de Almoçageme e Colares, Mucifal, Banzão, Rodizio, Azenhas do Mar, Fontanelas, Magoito, Casal de Pianos e praia da Samarra, no concelho de Sintra. Um dia, toda esta área foi assaltada pelo mar e com o recuo das águas revoltas sobraram terrenos cobertos apenas de areia. Os vinhos de Colares devem a sua notoriedade à casta tinta Ramisco, que terá sido introduzida na região no século XIII, a mando do rei D. Afonso III e quiçá trazida de França.

Esta casta apresenta baixo teor alcoólico, alguma complexidade aromática e bastantes taninos, cuja adstringência se vai suavizando com o estágio em madeira e em garrafa. Para diminuir a sua agressividade, o regulamento desta região demarcada permite a junção de 20% de outras castas da zona, como Molar e João Santarém. Nos vinhos brancos, a casta principal é a Malvasia de Colares.

A região de Colares ficou famosa nos finais do século XIX, mais precisamente em 1865, quando a viticultura mundial sofreu a sua maior ameaça, a filoxera, um minúsculo insecto, proveniente das Américas, que começou a chegar vivo à Europa quando a duração das viagens tornou-se mais curta devido à introdução das máquinas a vapor nos barcos. Curiosamente, as vinhas da região de Colares foram as únicas que resistiram a esta praga, graças à profundidade das raízes, por vezes com 8 metros, não permitindo a sua propagação como noutras zonas.

No TERROIR Portugal dispomos de vinhos de Colares da Adega Viúva Gomes com datas desde 1969, vinhos com características únicas e muito apreciados pelos conhecedores. Caso esteja interessado em consumir este vinho na nossa loja, recomendamos que nos contacte com algumas horas de antecedência para reserva, de forma a preparar /decantar o vinho com os procedimentos próprios do mesmo e para que o possa degustar na perfeição.

