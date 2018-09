Islândia dos Deuses

“A terra onde as forças da natureza parecem ter-se aliado às divinas para esculpirem com vento, gelo e fogo, uma ilha onde o homem é reduzido à sua insignificância cósmica. Mas paradoxalmente, a Islândia de beleza selvagem e rude, é um genuíno porto de abrigo para os viajantes em busca de aventura.”

Com partida garantida dia 4 de Outubro, este circuito de 5 dias propõe uma viagem por esta ilha mítica com passagens por Reykjavík, Gullfoss, Geysir e Costa Sul, Kirkjubæjarklaustur, Skaftafell, Jökulsárlón, Paisagens Vulcânicas e Lagoa Azul.

Com acompanhamento de Guia privativo em espanhol, esta viagem memorável permitirá visitar alguns dos locais mais emblemáticos da ilha: os Parques Nacionais de Pingvellir e de Skaftafell, as belíssimas quedas de água de Gullfoss, Seljalandsfoss e Skógafoss, a área geotérmica de Geysir, o Centro LAVA1 em Hvolsvöllur, o glaciar Eyjafjallajokull, que se tornou famoso pela erupção vulcânica em 2010 que causou uma paralisação generalizada do transporte aéreo europeu. Antes do regresso, haverá ainda tempo para um relaxante banho de águas transparentes e quentes, na conhecida e famosa Lagoa Azul...

Este circuito tem um preço de 1 440€ por pessoa e inclui passagem aérea em classe económica em voos regulares da Icelandair de Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 Kg, assistência nas formalidades de embarque, circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário, acompanhamento de guia de língua espanhola desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino, 4 noites de alojamento em quarto duplo em hotéis de 3 e 4 estrelas com pequeno-almoço, 2 refeições (bebidas não incluídas), entrada no Centro LAVA em Hvolsvöllur (cinema incluído), banho na Lagoa Azul (toalha incluída), Seguro Multiviagens, taxas de turismo, serviço e IVA, taxas de aviação (sujeitas a alteração).

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, serviço de snacks a bordo, bebidas às refeições, suplementos, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt