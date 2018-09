Grand Café Penha d’Águia com mais ‘noites temáticas’

O Grand Café Penha d’Águia apresenta já esta sexta-feira, dia 14 de Setembro, um novo evento temático, desta vez ‘La Noche Argentina’, que decorrerá a partir das 18h30.

Na segunda quinzena deste mês, o Grand Café Penha d’Águia continua com a sua programação cultural, com um ‘British Dinner’ a 21 de Setembro, e com a 2.ª ‘Noite de Fados’ do Grand Café, a 28 de Setembro, contando com a interpretação da fadista madeirense Sofia Ferreira. Nestes eventos o Grand Café procura aliar a gastronomia e o vinho à música.

A noite de Fados contará com a actuação de Sofia Ferreira, fadista, natural da ilha da Madeira, que iniciou o seu percurso profissional na área, há 6 anos, tendo realizado desde então várias actuações pela Europa.

Na Noruega, pisou os palcos do Royken Jazz Forum, Drammen Teater, Cosmopolite Scene, Spikkestad e Hyggen e recentemente esteve numa apresentação em Paris. Foi a voz escolhida para representar o Fado na Madeira, pela Genius e Meios - Rádio Renascença Portuguesa, em 2016 e 2017. É presença semanal em várias unidades hoteleiras, sendo também vocalista do grupo de Fado contemporâneo, ‘Fado das Quinas’, que tem realizado concertos por toda a ilha.

Será acompanhada pelos músicos Pedro Marques, na guitarra portuguesa, Emanuel Faria na viola de Fado e Filipe Gouveia no baixo acústico, músicos com um vasto currículo artístico, contando com inúmeras actuações na Região e estrangeiro.

“Este tem sido um mês em cheio, com programação de eventos culturais que aliam os vinhos à literatura e a música a jantares temáticos, revelando a clara aposta do Grupo Penha d’Águia, na Cultura e nos artistas madeirenses”, conforme refere Óscar Fernandes, proprietário e administrador do grupo empresarial madeirense. A direcção de eventos está a cargo de Diogo Goes.