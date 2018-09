Grand Café Penha d’Águia com eventos este fim-de-semana

O Grand Café Penha d’Águia apresenta, esta sexta-feira, 21 de Setembro, um Sunset ‘Madeira 7 Talks’ e o ‘British Dinner’ que decorrerão a partir das 19 horas.

O Sunset (vespertino) do ‘Madeira 7 talk’ reúne os oradores convidados no ‘Grand Café’ para alguns momentos de socialização. “A ideia será ‘quebrar o gelo’ e permitir aos catorze intervenientes, que vão dar vida às sete conversas, conhecerem-se melhor e preparar o grande acontecimento do dia seguinte” refere a organização do evento.

Recorde-se que a iniciativa ‘Madeira 7 talks’, da Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL – decorrerá este Sábado, 22 de Setembro, na Escola da APEL, com o apoio do Diário de Notícias e do Grand Café Penha d’Águia, entre outros.

Quanto ao ‘British Dinner’, que se realiza a partir das 20 horas de sexta-feira, oferece um menu alusivo ao tema, acompanhado por duas actuações musicais.

O Grand Café Penha d’Águia participa, até sábado, em mais uma iniciativa do Diário de Notícias: o ‘Funchal Chefs Experience’. A Chef Mara Jesus (do Grand Café) apresentará hoje ao almoço um prato de espada crocante com arroz de tomate e coentros e uma sobremesa de mousse de chocolate e caramelo com azeite gourmet. No Sábado, Mara Jesus apresentará um jantar com entrada de ‘Ceviche’ de salmão com crocante bolo do caco, e como prato principal um Risotto de camarão com zest de lima.

Já no próximo dia 28 de Setembro, o Grand Café terá a segunda ‘Noite de Fados’, contando com a interpretação da fadista madeirense Sofia Ferreira, acompanhada pelos músicos Pedro Marques, na guitarra portuguesa, Emanuel Faria na viola de Fado e Filipe Gouveia no baixo acústico.

Nestes eventos o Grand Café Penha d’Águia procura aliar a gastronomia, o vinho, à música e cultura contemporânea. “Este trimestre tem sido pleno, de programação de eventos culturais que aliam os vinhos à literatura e a música a jantares temáticos, revelando a clara aposta do Grupo Penha d’Águia, na Cultura e nos artistas madeirenses. E prometemos muito mais no próximo trimestre”, refere Óscar Fernandes, proprietário e administrador do grupo empresarial madeirense. A direcção de eventos está a cargo de Diogo Goes.