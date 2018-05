Forum Madeira prepara dez dias de Festa da Criança com muito bowling!

O Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, prepara-se para dar início a dez dias de comemoração do Dia Mundial da Criança. De 31 de Maio a 10 de Junho, o B-STRIKE, duas pistas de bowling repletas de interacção, conseguida através da tecnologia – sensores de movimentos e posição, sinais sonoros e luminosos –, chega pela primeira vez à Madeira e promete desafiar miúdos e graúdos a conseguir o strike perfeito!

Pela primeira vez na Madeira, esta é uma actividade que proporcionará a toda a família momentos de partilha, alegria e diversão. As regras são simples: cada participante tem direito a três jogadas e à preparação indicada – os monitores presentes no espaço ajudarão a encontrar a posição correta e a escolher a bola com o peso adequado. Depois, tudo o que há a fazer é conseguir o lançamento perfeito. Para quem é novo nestas andanças, todas as regras e indicações serão dadas, não deixando margem para dúvidas na hora de derrubar todos os pinos e conseguir um strike!

Com exigentes requisitos de animação, descontração e alegria, indispensáveis para a prática de bowling, a entrada é livre durante a semana das 18h00 às 22h00 e aos fins-de-semana e feriado das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 22h00.

O convite é para que toda a família se renda à técnica do lançamento perfeito e consiga o melhor score! Deixe o tempo voltar atrás e seja criança, no Forum Madeira.