Formação e Oktoberfest animam The Small House

A semana começou da melhor forma, sendo que vínhamos de uma formação em cervejaria e estávamos a lançar mais uma edição do Oktoberfest na nossa casa.

Após a apresentação da colecção de cervejas Sovina, que causou grande curiosidade e apreço junto dos nossos seguidores e visitantes, no passado sábado estivemos em formação, no espaço BeerHouse, no Funchal, onde aprendemos e aprofundámos algumas técnicas relativas ao processo de produção de cerveja, com a sabedoria e mestria do mestre Fernando, mestre cervejeiro da Oitava Colina.

Foi uma experiência muito enriquecedora e que trouxe mais alento ao nosso serviço e experiência nesta área. Deixamos aqui um agradecimento ao espaço BeerHouse e ao mestre Fernando, por terem acrescentado valor, no mundo da cerveja, na nossa ilha.

Mas não ficámos por aqui. Esta semana, lançámos também o evento Oktoberfest - The Small House 2018. Nesta reedição deste nosso evento, convidamos os nossos visitantes ao consumo de determinadas cervejas, o que lhes valerá o acesso a sorteio de alguns brindes, como chapéus, perucas, t-shirts ou ainda a compra da caneca personalizada do Oktoberfest. Este evento teve início na passada quinta e estende-se até amanhã e têm sido, estes dias, um enorme sucesso, trazendo inúmeros visitantes e curiosos ao nosso espaço.

Se procura algo diferente para o seu fim-de-semana, esta pode ser uma solução divertida. Visite a Ponta do Sol, o nosso espaço, e fique a par do que por cá fazemos, em honra à maior festa de cerveja do mundo, que acontece por volta desta altura na Alemanha.

Para mais sobre nós, visite-nos e siga o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.