FLOW FORUM MADEIRA: Especial ‘HALLOWEEN FLOWtástico’!

A marca FLOW nasceu no Forum Madeira, a 22 de Abril de 2010, com o objectivo de garantir a diversão das crianças e pais, comercializando brinquedos, jogos, gifts e artigos para festas e celebrações.

Inspirada no mundo encantado das personagens infantis, a FLOW do Forum Madeira respira magia e apresenta-se como paragem obrigatória para miúdos e graúdos que visitam o Centro diariamente.

É neste recanto de cor e alegria, situado no piso 2 do Centro Comercial, que uma FLOWtástica equipa se apresenta, com a promessa de transformar cada visita no SEU MOMENTO muito FLOWiz.

E porque o MOMENTO é de DOCES, SUSTOS e MACAQUICES, é na loja FLOW do Forum Madeira que vai encontrar uma vasta oferta de artigos do tema HALLOWEEN para celebrar a Noite das Bruxas em grande estilo. A equipa FLOW preparou uma selecção incrível de disfarces e acessórios de HALLOWEEN que promete deliciar miúdos e graúdos.

Procura aquela dentadura de vampiro assustadora? Umas aranhas de fingir iam inspirar umas belas partidas? As abóboras brilhantes ficavam lindas à porta da sua casa? Na FLOW do Forum Madeira encontrará isto e muito mais para celebrar o HALLOWEEN de forma divertida e colorida.

A equipa da FLOW deseja a todas as crianças, professores e pais um FLOWtástico HALLOWEEN, recheado de DOÇURA, SUSTOS e muitas MACAQUICES.