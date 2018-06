Filho de Cristiano Ronaldo teve aula de golfe no Palheiro Golf

Enquanto Cristiano Ronaldo está concentrado no Campeonato do Mundo de futebol, na Rússia, o seu filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior está a passar umas férias na Madeira, juntamente com a avó Dolores Aveiro.

Esta tarde Cristianinho escolheu o campo de golfe do Palheiro Golf, para ter uma tarde bem passada e ligada ao desporto, desta feita na modalidade de golfe.

O filho de CR7 teve uma aula de golfe, juntamente com um dos profissionais do clube Palheiro Golf. Deixamos aqui algumas fotos do ‘pequeno craque’ em plena acção num dos greens do campo.