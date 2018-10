Fazer uma tatuagem dói? Saiba tudo aqui!

Se quer já a resposta à pergunta do título, ela é “claro que sim!” Contudo, não fique logo com medo nem desista da ideia porque esta resposta é óbvia, tendo em conta que fazer uma tatuagem implica a vibração de um conjunto de agulhas sobre a pele, que entram e saem de forma rápida e repetida, muitas vezes por segundo! No entanto, há algo importante a dizer: tudo depende do local onde a tatuagem será feita, da dimensão, sem esquecer a experiência do tatuador.

Regra geral, as zonas com mais músculo e/ou gordura doem muito menos do que as zonas do corpo com uma grande concentração de nervos ou apenas com ossos.

Zonas com mais probabilidade de dor:

- Interior das coxas

- Tornozelos

- Mãos e pés

- Peito e costelas

- Zona inferior das costas

- Cabeça

- Qualquer zona da cara, pescoço e orelhas

- Axilas

Zonas com menos probabilidade de dor:

- Omoplatas

- Braços

- Barriga da perna

- Exterior das coxas

Um conselho: deixe os nervos de parte e antes fale com o seu tatuador. Pode também sempre escolher uma zona do corpo à partida menos dolorosa para fazer uma primeira tatuagem, mas, se realmente deseja fazer uma tatuagem numa zona de maior sensibilidade, peça ao tatuador para fazer um ensaio prévio com as agulhas (e sem a tinta!) para ter uma ideia do que vai sentir.

Consulte-nos e tiraremos todas as suas dúvidas!

Contactos:

Oscar Tattoo Arts

Entreposto da Cancela, loja 1

926 026 277

Horário: das 10h30 às 19 horas

Facebook