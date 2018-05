Faça já a sua reserva para amanhã!

Anda tão atarefado (a) que ainda não fez a sua reserva para amanhã, Dia da Mãe? Nada tema, conte connosco e proporcione à sua mais que tudo uma experiência única e diferente, uma viagem pelos sabores gastronómicos italianos!

Para assinalar este dia, e para que possa surpreender em grande a sua Mãe, o Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping preparou um menu especial com deliciosas opções de entradas, pratos principais e sobremesas (ver foto). Neste dia também iremos oferecer a todas as mães um mimo, um brinde surpresa!

Faça já a sua reserva e comemore bons momentos connosco!

Telefone: 291 936 267

Facebook