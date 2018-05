Esta ‘Fátima Lopes’ é uma máquina... de café

Uma máquina de café Delta Q personalizada com a imagem de Fátima Lopes foi criada recentemente pela empresa de Rui Nabeiro e direccionada exclusivamente à criadora madeirense, como forma de presenteá-la com um produto único e original.

A criadora madeirense partilhou esta segunda-feira, na página do Facebook, a fotografia da ‘sua’ máquina, referindo-se ao “presente maravilhoso” que a deixou “sensibilizada e feliz”.

Em conversa com o DIÁRIO, Fátima Lopes mostrou a sua satisfação pela prenda, fruto da parceria de imagem feita por ambas as marcas portuguesas, durante o seu último desfile, a 7 de Abril, no Museu dos Coches, em Lisboa. Uma forma simpática de presentear a designer que tem uma amizade de longa data com o comendador Rui Nabeiro, dono da Delta Cafés.

Longe de imaginar uma surpresa destas, não poupa elogios à ideia e ao resultado. A entrega da máquina foi feita dias depois do desfile e só agora partilhada pela criadora madeirense, por se tratar de algo único e original. “Foi tão simpático que quis partilhar”, revelou, mostrando que a parceria foi benéfica para ambas as partes.

Esta não é a primeira vez que a designer tem uma ligação com a Delta Cafés.

Recorde-se que, por altura do Mundial 2010, disputado na África do Sul, a criadora madeirense foi convidada por esta empresa a desenhar elementos decorativos numa Qosmo, a primeira máquina de café em cápsula totalmente portuguesa. Uma edição limitada de 2010 máquinas que esteve à venda por altura do Mundial de futebol.

Fátima desenhou então o símbolo da selecção nacional juntamente com palavras que transmitiam força à equipa lusa, como União, Nação e Superação, entre muitas outras.

Mais recentemente, os dois empresários portugueses têm sido distinguidos com o Prémio Cinco Estrelas, ele na área dos negócios e ela no sector da moda.