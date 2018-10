Escape Room gratuita para empresas no Forum Madeira

O Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, mantém a 1ª sala Escape Room gratuita na ilha da Madeira, agora para equipas provenientes de empresas. O desafio, que já conquistou centenas de fãs por todo o mundo, passa por expor os jogadores a diferentes enigmas e mistérios que só depois de soluccionados lhes permitirão escapar.

A sala, que desafia os visitantes a explorar os seus conhecimentos e a escapar com destreza e sabedoria, está agora preparada para receber equipas de trabalho, numa forma de fomentar o trabalho em equipa, contribuindo, desta forma, para potenciar os “team skills” dentro das empresas.

Para participar basta escolher um dia do mês de Outubro e agendar em slots de 30 minutos as equipas, com o máximo de 4 pessoas. A inscrição deverá ser feita directamente com a Lim9, empresa responsável pela Escape Room, através do email: escaperoom@lim9.com.

Um jogo que está disponível na loja 2.23, Piso 2 do Forum Madeira. Atreve-se a tentar escapar?

Para mais informações visite o site : escaperoom.lim9.com