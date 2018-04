Encomende uma tábua de queijos e enchidos e usufrua de desconto no vinho!

Sabia que já pode encomendar as nossas fantásticas e deliciosas tábuas de queijos e enchidos e levar para casa? E que, aquando da encomenda da tábua, a compra do vinho a levar fica a um preço mais simpático? Tudo bons motivos para sermos a sua primeira opção na hora de pensar num bom petisco!

De facto, o nosso espaço apresenta uma grande variedade de sabores nacionais, com destaque para as tábuas de queijos e enchidos, que podem ser muito bem acompanhadas com um bom vinho da excelente garrafeira disponível, cuidadosamente seleccionada e que, neste momento, está ainda melhor! Não deixe ainda de provar, para além dos nossos pratos integrantes de uma ementa variada, as nossas bruschettas!

E já visitou à hora do almoço o Wine Bar/Restaurante Regiões House? Com uma ementa do dia bem diferente dos tradicionais restaurantes, este espaço oferece uma variedade de pratos não muito comuns, mas deliciosos, de uma gastronomia cuidada e saborosa! Depois, pela centralidade, uma vez que se situa na Rua Direita, nº 23, é uma excelente opção para quem se encontra a gozar o dia na cidade ou simplesmente para uma pausa no trabalho, dispondo também uma esplanada confortável e propícia ao convívio.

O Regiões House está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/