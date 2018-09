É já amanhã a Noite de Rock no Reguilha Bar!

Não se esqueça, é já amanhã, 1 de Setembro, que o Reguilha Bar proporciona mais uma noite diferente, desta vez uma noite de rock, um estilo musical diferente, de forma a satisfazer os gostos de todos os nossos clientes.

A banda Soul subirá ao palco pelas 22h e contará com a vocalista Joana Freitas em substituição da vocalista principal, Laura Duarte, com Juliana na guitarra principal, Laura Nicole na segunda guitarra, Jasmine Pereira no baixo e Afonso Rodrigues na bateria. A não perder!

Para acompanhar toda esta diversão, temos uma grande novidade: a poncha de melancia! Tão fresca e tão deliciosa que ‘chutou para canto’ todas as outras... tem mesmo de provar!

Não se esqueça ainda que tem ao seu dispor os deliciosos chicharros fritos às terças-feiras, as asinhas de frango às quartas-feiras e o entrecosto às quintas-feiras!

Faça parte deste Verão em cheio no Reguilha Bar! Aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook