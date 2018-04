Dolores Aveiro desvenda receita do ensopado de ervilhas que estará disponível no novo restaurante do clã Aveiro

O restaurante ‘Cascatas e Girassóis’ do clã Aveiro, que fica situado no Marina Shopping, no Funchal, é uma forma de ajudar a promover as receitas de Dolores Aveiro. Desta vez, a mãe de Cristiano Ronaldo utilizou o Instagram para dar a conhecer o ensopado de ervilhas que consta no livro ‘Receitas da Minhas Querida Mãe’.

Em plena hora de almoço, Dolores Aveiro desvendou naquela rede social a receita de um dos seus pratos de eleição.

Veja como se faz o ensopado de ervilhas:

-cebola.

-2 dentes de alho

-2 cenouras

-1 chouriço de carne

-1 dl de azeite - 100 g de banha

- 1 folha de louro - tomate pelado

- vinho branco para temperar

- ervilhas - 4 ovos - sal e pimenta.

Além disso, a mãe do craque recorda que o livro está à venda em qualquer livraria de Portugal e no ‘Cascatas e Girassóis’, no Funchal, sendo que esta e outras receitas poderão ser apreciadas a partir do dia 30 de Abril no restaurante.