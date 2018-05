Dicas para ter uma tatuagem sempre bonita!

Depois de fazer a tatuagem, a sensação de ter algo novo estampado na sua pele é sempre empolgante! Contudo, lembre-se que ao sair da sessão já começam os cuidados a ter com sua tatuagem, que são muito importantes para que o desenho continue bonito e a sua pele saudável.

Como era de esperar, os primeiros dias exigem cuidados especiais. Na altura da cicatrização, a pele passa por um processo de adaptação às tintas, por isso é preciso fazer de tudo para aliviar esse processo. Como os organismos são diferentes, cada corpo demora um tempo diferente para cicatrizar a tatuagem, mas, nada tema, com os cuidados adequados o seu desenho vai continuar bonito por muito tempo! Saiba como fazer por isso:

- Cuidados desde o início: Evite alergias e infecções, por isso utilize sabonetes antibacterianos. A limpeza deve ser feita uma vez por dia. Pomadas e outros produtos cicatrizantes só devem ser usados caso haja uma recomendação do tatuador.

- Evite a exposição solar: Se sua tatuagem for feita no Verão, os cuidados devem ser redobrados no que diz respeito à exposição ao sol da área tatuada. Também fique atento àquelas casquinhas que se formam com o passar dos dias. Evite coçar e entrar muito em contacto com a pele para que não haja tendência a inflamação.

- Esteja sempre atento à tatuagem: Cuidar da tatuagem é algo que deve ser feito durante toda a sua vida, para que o desenho continue com cores bonitas e vivas. Como já foi referido, o sol é o pior inimigo das tatuagens. Se a região do corpo onde tem a tatuagem fica exposta ao sol normalmente, nunca se esqueça de aplicar o protector solar na zona todos os dias. Quando for à praia ou à piscina, tenha ainda mais atenção, aplique uma boa quantidade de protector no desenho e volte a aplicar com frequência.

- Mantenha a pela hidratada: Invista em bons hidratantes para que a cor da sua tatuagem não desbote, tanto no Verão como no Inverno. Evite ter a pele seca.

Na Oscar Tattoo Arts encontra um profissional atento, cuidadoso e sempre dentro das últimas tendências. Aconselhe-se bem, tire todas as suas dúvidas e receios.

