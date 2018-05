DIÁRIO e Vila Baleira desafiam à criatividade

O DIÁRIO desafia a criatividade dos seus leitores e em conjunto com o hotel Vila Baleira oferece oportunidades únicas de diversão e de descanso logo no arranque da época estival.

O primeiro fim-de-semana para duas pessoas em regime de tudo incluído no Vila Baleira Resort - Porto Santo permite apreciar o Latin Week de 1 a 3 de Junho. Para habilitar-se a este prémio deve dançar com o seu par, gravar o momento e enviar até às 17h de amanhã um vídeo com um mínimo de 30 segundos para leitores@dnoticias.pt

O segundo fim-de-semana inclui estadia e refeições no mesmo hotel de modo a que entre 8 e 10 de Junho viva de perto o Festival Rota do Atum. Para este passatempo, pedimos-lhe que até 1 de Junho nos envie uma receita original em que o atum seja elemento dominante para leitores@dnoticias.pt. As três seleccionadas disputarão uma final ao vivo, de modo a que o prato idealizado possa ser degustado, vencendo a proposta que for escolhida por um júri.

As viagens de e para o Porto Santo ficam por conta dos concorrentes seleccionados.