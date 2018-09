Destaques da semana com o The Small House

Estamos na recta final de mais um mês de Agosto e de mais um Verão, mas o The Small House mantém a aposta nas bebidas refrescantes, aperitivos diferenciados, noites acolhedoras e muita festa.

Dizem que as bebidas refrescantes, feitas com os ingredientes frescos da região, são apanágio do Verão. Nós dizemos que são um ponto forte, todo o ano. Tendo isso em conta, temos vindo a apostar, cada vez mais, na diferenciação das nossas bebidas. Procuramos agradar, em primeiro lugar, os nossos visitantes, mas fazemos questão de que a nossa equipa se reveja em tudo o que fazemos, avaliando sempre as nossas confecções, do ponto de vista do visitante.

A nossa casa tem sido muito procurada por curiosos, mas, em especial, por aqueles que sabem e têm conhecimento do que temos a oferecer e, dada a satisfação dos nossos visitantes, decidimos lançar duas novas propostas, que possam acompanhar as nossas bebidas. Falamos da nossa nova Mega Tábua de Queijos e Enchidos e da nossa Tábua de Tostas Mistas. Estas duas novas introduções, vêm com o intuito de oferecer uma experiência mais robusta, tanto para grupos, como para situações individuais. São o acompanhamento perfeito e são um sucesso entre quem nos visita. Têm sido muito solicitadas, especialmente nas noites de muita festa que temos tido.

E para não fugir à regra, temos mais um fim-de-semana em cheio, antecedendo as Festas do Concelho da Ponta do Sol. Depois de mais de uma semana com eventos ligados à tradição e cultura recebemos um fim-de-semana repleto de boa música. Para esta sexta, “Black Dog Blues Band” e “Major Cafeína”, a partir das 21h30, no Centro Histórico da Ponta do Sol. No sábado, “Pyrit” vem à Madeira, pela primeira vez, para uma actuação inovadora e única, na Estalagem da Ponta do Sol, contando para a temporada de2018, dos Concertos L.

Bons motivos para continuar a escolher o nosso espaço nestas noites de Verão.

Para mais sobre nós, visite o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.