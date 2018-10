De sexta a domingo não percas mais uma edição dos Dias Aderente FNAC

Confere as melhores promoções com descontos imediatos até 50%. Encontra-os na tua FNAC do MadeiraShopping ou em fnac.pt.

. Até 30% desconto imediato em TV’s

. 15% desconto imediato em todas as máquinas fotográficas digitais e objectivas. * Excepto gama pró.

. 15% desconto imediato em Macbook & iMac

. 10% desconto imediato em iPad e Apple Watch* (modelos seleccionados)

. 15% desconto imediato em portáteis Windows

. 20% desconto imediato em monitores e impressoras

. até 15% desconto imediato em tabets Android

. 15% desconto imediato em desktops Windows

. até 20% desconto imediato em smartphones Samsung

. até 15% desconto imediato em Huawei

. até 20% desconto imediato em smartphones android

. até 20% desconto imediato em Nokia e Asus

. 30% desconto imediato numa selecção de relógios Garmin

. até 50% desconto imediato em drones Propel

. 20% desconto imediato numa selecção de colunas portáteis

. até 50% desconto imediato em auriculares e auscultadores

. 15% desconto imediato em jogos de todas as plataformas

. leve 3 pague 2 em todo o áudio e vídeo: o cliente pode usufruir de uma vantagem de multicompra entre estas duas áreas. Oferta de artigo de menor valor.

. 15% desconto imediato em instrumentos musicais

. 20% desconto imediato em todos os livros, inclui novidades. Campanha válida nos dias 26 e 27 de Outubro.

. 20% desconto imediato em jogos

. 10% desconto imediato em brinquedos electrónicos

. 20% desconto imediato em papelaria.

Campanha limitada ao stock existente. Válido de 26 a 28 de Outubro de 2018.