Dê as boas-vindas à Primavera com muito Karaoke!

Amanhã, dia 21 de Abril, todos os caminhos vão dão ao Reguilha Bar! Não perca a festa Welcome Spring e venha dar as boas-vindas à Primavera com uma grande noite de Karaoke das 21 horas às 2 horas!

E o Karaoke veio mesmo para ficar no seu spot de eleição. Marque na sua agenda mais uma data e bem próxima: 24 de Abril, véspera de feriado!

No dia 28 as grandes noites de boa música estão de volta, com a actuação do DJ Ameriko Nunez. Como vê, só tem bons motivos para regressar sempre ao Reguilha Bar! A nossa missão é proporcionar-lhe bons momentos e um grande exemplo disso foi a noite Kizombachata, com a academia de dança Alma Latina, que aconteceu a 6 de Abril e que voltou a encher o nosso espaço.

Como sempre, aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar, um bar pop para gente top!

