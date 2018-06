Das entradas às sobremesas, a qualidade é uma constante!

Situado na Avenida do Infante, em frente ao Pestana Casino Park, o Victória Restaurante é pequeno em espaço, mas grande no que diz respeito ao leque de opções quer para almoçar, petiscar ou jantar.

No Victória Restaurante deixe-se deliciar por sabores regionais ou por um fantástico peixe sempre fresco (não usam peixe refrigerado) com batata frita caseira, um arroz de peixe com gambas, um filete de espada com arroz de lapas ou de marisco – especialidades que fazem as delícias dos clientes, principalmente dos madeirenses – ou por um filete de vaca Victória, servido com molho em vinho tinto, um prato com imensa saída neste restaurante. Opções não faltam!

Contudo, para começo de refeição, deixamos aqui algumas das sugestões mais pedidas, como o nosso carpaccio de polvo – de comer e chorar por mais! – e, para os vegetarianos, e não só, a nossa bruschetta vegetariana. Para fim de refeição, perca-se nas nossas fantásticas sobremesas caseiras: tarte de pêra (a nossa especialidade super deliciosa e original), a sempre saborosa tarte de maçã, merengue, entre outras delícias!

Com todas estas maravilhosas sugestões, aguardamos a sua visita!

Contactos:

Victória Restaurante

Telf: 291 221 710

Facebook